Emma Donovan Crossover (Hopestreet Recordings/Groove Attack)

Emma Donovan wurde in Liverpool geboren. Doch bevor hier jemand mit den Fab Four kommt: es war Liverpool, Australien, ein Vorort von Sydney. Schon im Grundschulalter stand die Frau mit den Aborigine-Wurzeln mit ihrem Onkel auf der Bühne, später gründete sie diverse Bands. Mit dem Quintett The Putbacks scheint sie ihre definitive Backingband gefunden zu haben, zu sechst haben sie mit „Crossover“ ein exzellent produziertes Soulalbum aufgenommen. Der Titelsong macht seinem Namen alle Ehre und morpht von sanfter Ballade in großes Pop-Drama; „Don’t Give Up On Me“ ist wuchtiger psychedelischer Funk; „Hold On“ überrascht mit entspanntem Westcoast-Feeling. Donovan, die auch in ihrer indigenen Sprache singt, legt dabei eine Power an den Tag, wie man sie von einer Retro-Soul-Koryphäe wie Sharon Jones kannte. Fast noch besser: die Balladen. „Pretty One“ beendet das Album mit famosem Gospel-Feeling.