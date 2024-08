Ellas Kapell For All We Know (Prophone/Naxos)

Standard-Interpretationen hat sich dieses schwedische Quartett verschrieben, dessen Sängerin allerdings gar nicht Ella, sondern Lovisa Jennervall heißt. Deren zarte, dünne und fast schon ätherische Stimme eignet sich für die Songs, für die die Band sich entschieden hat, allerdings gut: „Softly As In A Morning Sunrise“, Burt Bacharachs „(They Long To Be) Close To You“ und Fred Coots‘ Titeltrack, den die Band sogar gleich zweimal interpretiert, verlangen nach solchen Stimmen. Bob Doroughs „Devil May Care“ nicht gerade, aber auch den Song meistern Ellas Kapell, und mit Karen Daltons „Something On Your Mind“ haben sie auch noch ein Schmankerl aus der Singer/Songwriter-Ecke ausgegraben. Und spätestens bei „Autumn Leaves“ ist man dieser Band und Jennervalls Stimme endgültig verfallen: So viel Verzweiflung und authentisch gesungene Empfindung lässt man diesem Song selten angedeihen. Eine Empfehlung für Empfindliche.