Eliane Elias Time And Again (Candid/H'Art)

Man ist gerade beim ersten Refrain vom Opener „At First Sight“ angekommen und schon mittendrin. Eliane Elias ist seit den frühen 1980er-Jahren im Geschäft, hat bislang 32 Alben veröffentlicht und weiß, wo sie steht. Bill Frisell und Mike Mainieri kamen als Gäste ins Studio, die Liste der brasilianischen Musiker ist erstklassig, produziert haben Pat-Metheny-Mitstreiter Steve Rodby und Bill-Evans-Sideman Marc Johnson. „Time And Again“ gelingt ihnen kurzweilig und hochwertig. Songs wie „How Many Times“, „Falo Do Mar“ sowie „Sempre“ mit den Vocals von Djavan klingen „up to date“ und gleichzeitig klassisch. Hier ist alles drin, was das brasilianische Songbook zu bieten hat. Der Popansatz von Brasil 66 lässt ebenso grüßen, dazu gesellt sich „Making Honey“ mit US-Jazz-Pop-Einflüssen. Kein Wunder, denn Take-6-Vocal-Arrangeur Mark Kibble kümmerte sich um die entsprechend gelungenen Background-Vocals.