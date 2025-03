Elia Aregger Trio Live (Unit/Membran)

Das Debütalbum „Live“ des in Zürich lebenden Schweizer Gitarristen Elia Aregger, der unter dem Pseudonym Spacerman auch Synthesizer-Sets spielt, entstand während einer Tournee seines neu gegründeten Trios 2023. Mit dabei: Bassist Marius Sommer und Schlagzeuger Alessandro Alarcon. Kennengelernt hatten sie sich während ihres Studiums an der Hochschule Luzern. Die sich flächig ausbreitenden Klangebenen des Trios zeigen Einflüsse von Dark-Wave, Grunge und Pop ebenso wie Elektronik und Punk, die als Retroästhetik sehr cool in die Improvisationen der drei Musiker einfließen. So entstehen intensive musikalische Flächen, die Räume für disruptive Störungen ebenso schaffen wie rohe melodische Narrative verletzlicher Zärtlichkeit. Eine Entdeckung.