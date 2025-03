Dominik Raab Quartet Mocambo Affair (JazzJazz/Broken Silence)

Der Kölner Schlagzeuger Dominik Raab leitet eine hochkarätige „Jazz-Jazz-Band“. Zwei Generationen bringt er zusammen: Tony Lakatos (Tenorsax) und Doug Weiss (Bass) stellen die Veteranenabteilung, Billy Test (Piano) und der Bandleader bilden die jüngere Fraktion. Allen gemeinsam ist die unbändige Lust auf swingenden Modern Jazz ohne bemühte Künstlichkeit. Die neun Stücke haben klare, zwingende Themen und konventionelle Form. Den Anfang macht der Midtempo-Blues „Staring At The Sun“ mit Piano-Vamp und coolem Sax-Thema. Später gibt es fetzige Up-Tempos wie „Quick Sip“ oder schöne Balladen wie „Emil“ (als Jazzwalzer gespielt) und „Alfred Jodokus Kwak“. Das mag alles ein wenig jazznostalgisch anmuten, ist aber mit so großer Kompetenz und Leidenschaft gespielt, dass man sich gerne und widerstandslos in die heile Neobop-Jazzwelt entführen lässt. Yeah, man.