Dinosaur To The Earth (Edition/Membran)

Zehn Jahre – das ist eine lange Zeit für eine Band. Zumal Laura Jurd, die Trompeterin und unumstrittene Leaderin von Dinosaur, in diesem Jahr gerade mal ihren 30. Geburtstag feiert. Das Quartett Dinosaur ist so etwas wie eine All-Star-Band der jungen Londoner Szene. Jurd und ihre drei Mitspieler, der Pianist Elliott Galvin, der Kontrabassist Conor Chaplin und Corrie Dick am Schlagzeug, repräsentieren allerdings eher den Teil der Szene, der mit hochentwickelter Sensibilität seine Klangbilder modelliert und seine Energie aus einem breiteren Feld von Einflüssen bezieht. In den sieben Kompositionen, die Jurd und Konsorten auf „To The Earth“ an den Planeten adressieren, feiern sie eine vielfältige Schönheit, in der die Details zauberhaft ineinandergreifen und aus der immer wieder der wandlungsfähige Ton der Trompeterin heraussticht. Zehn gemeinsame Jahre zahlen sich aus.