Dicte Let's Escape (Stunt/in-akustik)

Fast schon Punk-Rock macht die dänische Sängerin und Gitarristin Dicte mit „Shoot A Hole In The World“, das ein bisschen an „Ça Plane Pour Moi“ erinnert, auf ihrem neuen Album „Let’s Escape“. Dicte selbst, mittlerweile 57 Jahre alt, fühlt sich eher von David Bowie, Stevie Wonder und Blondie inspiriert. Sehnsüchtige Balladen hat die Dänin mit „The Song For You“, in dem sie beteuert: „I had the best intentions“, aber auch im Programm. Ihre dunkle Stimme, die immer ein bisschen angeraut klingt, könnte die Songs auch im Alleingang tragen. Sie hat aber eine kleine Band hinter sich, die mit einer halben Armee an Gitarristen (Kasper Rasmussen, Mads Reinhold, Mika Vandborg) aufwartet. Dicte Westergaard Madsen, wie Dicte mit vollem Namen heißt, spielt bekanntlich auch selbst Gitarre und betont: „Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass man auch in schwierigen Beziehungen die Möglichkeit hat zu fliegen.“ Gut gebrüllt, Löwin!