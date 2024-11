Delfeayo Marsalis & Upton Jazz Orchestra Crescent City Jewels (Troubador Jass/dmarsalis.com)

Musik aus New Orleans, der sogenannten „Crescent City“, mit Liedern aus dem „Great American Songbook“, Stücken von Monk und Henderson, New-Orleans-Klassikern und Eigenkompositionen – der in der größten Stadt Louisianas geborene Posaunist Delfeayo Marsalis serviert auf „Crescent City Jewels“ fast 70 Minuten lang echte Musikschmuckstücke. Zusammen mit dem von ihm schon vor anderthalb Jahrzehnten gegründeten Upton Jazz Orchestra, das durch Bruder und Saxofonist Branford Marsalis, Trompeter Kermit Ruffins, Drummer Herlin Riley oder Posaunist Maurice „Meaux“ Trosclair auch noch mit illustren Gästen verstärkt wurde, gibt es die ganze Tiefe, Seele und dynamische Bandbreite von New-Orleans-Musik zu spüren – mit einer Musik, die positive Stimmungen verbreiten soll und das auch tut. Nicht ganz unwichtig in dieser tristen, von Kriegen und Umweltkatastrophen dominierten Welt.