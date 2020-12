De-Phazz & Co. Music To Unpack Your Christmas Present (Phazzadelic/Al!ve)

Es ist eigentlich höchste Zeit, dass sich De-Phazz, jenes Klangbastler-Kollektiv um Pit Baumgartner, mal um ein amtliches Weihnachtsalbum kümmern. Denn der mit vielen Anleihen nur so gespickte De-Phazz-Sound passt wie die Faust aufs Auge zum Fest, bei dem die Süßigkeiten schon mal etwas raffinierter sein dürfen. Und so wünscht sich die anbetungswürdige Pat Appleton auf „Wishticket“ eine „cuckoo clock from Taiwan“, ihre Kollegin Sandie Wollasch säuselt das laszive „Little Boy“ und Karl Frierson gibt auf „Christmas Treats“ dem Funk die Sporen. Natürlich haben De-Phazz (das „& Co.“ bezieht sich auf die vielen Gäste) auch ein paar Klassiker neu interpretiert: Da kommt das altehrwürdige „Gloria“ mit Reggae und Dub in Berührung, „O du Fröhliche“ wird an die Copacabana verlegt und „Jingle Bells“ bekommt eine Extraladung Plüsch mit viel Soul ab. Ohne jemandem zu nahe zu treten: Weihnachtsplatte des Jahres.