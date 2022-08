David Wildi Guitar Poetry Endawin (Unit/Membran)

Der Schweizer Gitarrist David Wildi hat in Basel und St. Gallen studiert und bereits mit so renommierten Musikern wie Randy Brecker, Danny Gottlieb, Bob Berg und Adam Nussbaum gespielt. Nach Alben in Sextett- und Quartettbesetzung ist er auf „Endawin“ nun in einem Triosetting zu hören. Ihm zur Seite stehen E-Bassist Rodrigo Aravena und Schlagzeuger David Stauffacher, die Wildis intime und leichtfüßige Songs mit einem unwiderstehlichen Groove versehen. „Wichtig ist mir, dass meine Musik die Herzen berührt“, beschreibt Wildi sein künstlerisches Credo. Und Songtitel wie „Missings Birds Of Passage“, „Pearl Island“ oder „Coral Reef“ machen deutlich, dass er sich vornehmlich von der Natur inspirieren lässt. Wildi wechselt virtuos zwischen Akkord- und Single-Note-Spiel und überzeugt mit einem Faible für griffige Themen und nuanciertes Solospiel. Sein runder und transparenter Sound verleiht seiner Musik eine wehmütige und melancholische Note.