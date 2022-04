David Krakauer / Kathleen Tagg Mazel Tov Cocktail Party (Label Bleu/Broken Silence)

Der New Yorker Klarinettist David Krakauer war schon immer ein Schlitzohr. Auf dem neuen Gemeinschaftswerk mit seiner Partnerin Kathleen Tagg zündet er die nächste Stufe seiner multikulturellen jiddischen Partymusik. Gleich der erste Track ist eine rasante Mischung aus Squaredance, HipHop, Klezmer und Chanson. Ähnlich wild sind auch die Mixe der restlichen Songs, die von Polka und Gospel über Calypso, Lounge und Exotica bis Funk, Disco und Techno reichen. Jedes Stück wird mit einer Inbrunst und Überzeugung geschmettert, als hätte man das ultimative Gebräu gefunden. An Kurzweiligkeit ist das Album kaum zu übertreffen. Allein die Zusammenstellung der Songs und Genres legt aber auch eine Weltoffenheit zutage, die als Geschenk an die gesamte Menschheit verstanden werden darf. Denn auch wenn alle Songs von Krakauers Klezmer-gefärbter Klarinette zusammengehalten werden, gibt es doch keinerlei Leitidiom.