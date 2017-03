Ehrwürdige Band mit ehrwürdiger Geschichte, ein würdiger Saal mit unwürdigen Flecken in der Geschichte. Count Basie Big Band, große Sache, auferstanden aus Ruinen, sozusagen, aus den musikkulturellen Ruinen der Kriegswirtschaft in den 1940er-Jahren, die mit einem Bigband-sterben einhergegangen war. Der Sportpalast in Berlin-Schöneberg hingegen, im Februar 1943 Schauplatz von Goebbels‘ Aufruf zum totalen Krieg, hatte sich längst als einer der wichtigsten Veranstaltungsorte für Musik in Westberlin etabliert, als die Count Basie Big Band hier gastierte. Es war der 9. September 1963, als die in ihren Adoleszenzjahren für ihren anarchischen Swing gefeierte Band nun in Berlin alle Aggregate einer „Swing Machine“ anwarf. In den sorgfältig angepassten Klangkostümen, die unter anderen jüngere Arrangeure wie Quincy Jones oder Neal Hefti der Band auf den Leib geschneidert hatten, löste die Band die Taue und machte den Berlinern mit ihrem Spiel klar, wo der Swing hängt. Ehrwürdig.