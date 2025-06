Strom & Wasser Plan C Traumton/Indigo

Heinz Ratz, Sänger, Texter und Bassist der Band Strom & Wasser, ist nicht nur ein äußerst sympathischer Typ, er hat auch eine ziemlich coole Stimme. Und die nutzt er seit jeher, um sich für das Gute, Wahre und Schöne einzusetzen. So auch auf dem mittlerweile 15. Strom-&-Wasser-Album, wo Ratz in „Feuer“ wütend auf Freiheit und Demokratie insistiert. Er ist aber auch ein Poet, der genauso gut eine Ode auf einen Kaugummiautomaten („Alter Automat“) singen kann. Und obwohl er weiß, dass „Alles schon gesagt“ ist (Songtitel), macht er weiter, weil er weiß, dass man immer wieder einen neuen Dreh finden kann. Seine Band sollte man aber nicht unter den Tisch fallen lassen: Die kann nämlich diverse Genres stilvoll nachbauen und klingt immer gut. Sowohl was die „Basics“ (Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboards) als auch die Kirschen auf der Klangsahne angeht: Vornehmlich Arne Assmann an Flöte, Saxofon und Akkordeon setzt hier Akzente.