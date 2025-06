Christoph Grab Root Area In Pursuit Of Happiness Lamento/Bandcamp

Der Name der Band ist gut gewählt. Christoph Grab (Tenorsax), Nicole Johänntgen (Altsax, Sopransax, Stimme), Marcel Thomi (Hammondorgel) und Elmar Frey (Schlagzeug) begeben sich als Quartett erneut in erdiges, jazziges „Wurzelgebiet“. In ihren neun Stücken (sechs sind von Grab) spielen sie mit bluesig-gospeligen Soul-Jazz-Klischees, berühren aber auch verwandte Rhythmen wie Boogaloo und Mambo oder lassen gar einen Reggae anklingen. Natürlich geht es ihnen nicht um existenzielle Statements wie einst im historischen Soul-Jazz. Das Ganze hat mehr den Charakter einer fröhlichen Groove-Nostalgie, verspielt, beglückend, tanzbar. Dabei agieren die beiden Saxofone gegen- und miteinander, souverän, mit einschlägigen Ausdrucksmitteln, aber eben auch mit einem starken Augenzwinkern. Die Orgel sorgt für den authentischen Soul-Jazz-Vibe. Dieser Groove macht echt Spaß.