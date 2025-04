Cornelius Claudio Kreusch / Joscho Stephan High Wire (GLM/edel)

Für dieses Duo hat sich der Pianist Cornelius Claudio Kreusch den Gitarristen Joscho Stephan eingeladen. Das Repertoire sind großenteils Originalkompositionen von Kreusch aus den vergangenen drei Jahrzehnten, die in dieser Besetzung neu interpretiert werden. Über weite Strecken steuert einer der beiden Musiker das harmonisch-rhythmische Fundament bei, das dem anderen den Rahmen bietet für improvisierte Solopassagen zwischen Jazz und Gypsy-Swing. Im Vordergrund stehen oft kernige Riffs, flottes Tempo und virtuos improvisierte Läufe an den Tasten und Saiten, gelegentlich begeben sich die beiden aber auch in melodisch-balladeske Gefilde. Dass Kreuschs Stücke durch frische Interpretationen von Jazzkompositionen wie John Coltranes „Giant Steps“ oder Miles Davis‘ „All Blues“ kontrastiert werden, sorgt für zusätzliche Akzente.