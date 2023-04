Claudio Bergamin Trio Alone Together (Unit/Membran)

Der Schweizer Trompeter Claudio Bergamin widmet sich auf „Alone Together“ den Klassikern des „Great American Songbook“. Gediegenen Mainstreamswing darf man allerdings nicht erwarten, denn Bergamin haben es die krummen Taktarten angetan. So versieht er „My Funny Valentine“, das gemeinhin als brütende Ballade interpretiert wird, mit einem stolpernden Beat und verleiht dem Song damit eine ganz neue Perspektive. Bassist German Klaiber und Schlagzeuger Beni Bürgin gelingt das ganz hervorragend, wenn sie etwa „All The Things You Are“ mit einem brüchigen, aber dennoch heftig swingenden Rhythmus unterlegen. Ohne Harmonieinstrument lotet das Trio die Standards aus, die dadurch gleichzeitig intensiv und intim klingen – etwa, wenn Bergamin Jimmy van Heusens „It Could Happen To You“ mit Dämpfer spielt und seine rasenden Sololinien dadurch eine charmante Dringlichkeit erlangen.