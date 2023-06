Claes Janson & Christina von Bülow Det Regnar I Min Stad (Stunt/in-akustik)

Der finnisch-schwedische Komponist und Dichter Ake Grandell war von der Musik der dänischen Saxofonistin Christina von Bülow so fasziniert, dass er Texte für sie schrieb. Jetzt, acht Jahre nach seinem Tod, hat von Bülow 14 davon vertont. Auf „Det Regnar I Min Stad“ („Es regnet in meiner Stadt“) werden die schwedischen Songs vornehmlich von dem 75-jährigen schwedischen Sänger Claes Janson gesungen, manchmal übernimmt auch die schwedisch-schottische Sängerin Emily McEwan. Wer sich noch an den längst verstorbenen ZDF-Wetterfrosch Elmar Gunsch erinnern kann, hat eine Vorstellung von der kuscheligen Qualität von Jansons Stimme. Von Bülows Quintett setzt die gediegenen Songs mit einem tiefen Verständnis für Blues („Förbön“) und Bossa nova („Sommarlängtan“) um, dabei setzen neben der Saxofonistin und Flötistin vor allem Pianist Steen Rasmussen und Gitarrist Pelle von Bülow, Sohn der Bandleaderin, Akzente. Ein sinnliches Album voller Wärme und Emotionen.