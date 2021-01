Câline Years Of Snow (Unit/Membran)

Fünf Jahre hat die Züricher Sängerin Sabine Wiesli gebraucht, um aus ihren Kompositionen „Years Of Snow“ das Debüt ihrer Band Câline zu formen. Eine Zeitspanne, in der die 42-Jährige ihre Stücke immer weiter reifen ließ, schließlich davon überzeugt war und sich überwand, diese eigene Musik an die Öffentlichkeit zu bringen. Darüber freuen wir uns, verfügen die von ihr auf Englisch und Französisch gesungenen 13 Stücke zwischen Jazz, Chanson, Pop sogar etwas Laurie-Anderson-Avantgarde, doch über eine Anmut, gleichzeitig charmante Zurückhaltung und Vielschichtigkeit, die die 40 Minuten des Albums nie lang werden lassen. Daran hat, neben der souverän variablen Gesangsstimme, gleichsam die atmosphärische, originell auch mit Moog, Akkordeon und Cello instrumentierte Musik ihrer Band einen entscheidenden Anteil. Sehr schön!