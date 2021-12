Borderlands Trio Wandersphere (Intakt/Harmonia Mundi)

Das Borderlands Trio ist im Prinzip ein Klaviertrio, aber auf ihrer zweiten Veröffentlichung haben sich Pianistin Kris Davis, Bassist Stephan Crump und Schlagzeuger Eric McPherson alle Zeit der Welt genommen. Auf gleich zwei CDs finden sich vier Studioimprovisationen, die zwischen 20 und 40 Minuten lang sind. Die Stücke, wenn man sie denn so nennen will, haben einen unvergleichlich langen Atem und sind mit dem Begriff Free Jazz nur unzureichend charakterisiert. Das liegt daran, dass die drei alles zulassen, was ihnen in den Sinn kommt: Aus vorsichtiger Klangforschung entwickeln sich balladeske Momente, Groovepassagen wechseln sich ab mit furiosem High-Energy-Playing. „Wir versuchen nicht, irgendwelche Einflüsse zurückzuhalten“, kommentiert Crump diese Haltung. Für McPherson, der sonst bei Fred Hersch zu hören ist, war die gemeinsam improvisierte Musik „das ultimative Geburtstagsgeschenk“ – er wurde am Tag der Aufnahme 50 Jahre alt.