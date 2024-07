Birgitta Flick & Antje Rößeler Sending A Phoenix (Wismart/NRW)

Seit einer Dekade musizieren Saxofonistin Birgitta Flick und Tastenkünstlerin Antje Rößeler aus Berlin in wechselnden Ensembles zusammen. Jetzt manifestiert sich ihre Kooperation in einem Duoalbum. Komponiertes und Improvisiertes, einzeln und zusammen verfasste Stücke, harmonisch verankerte Passagen und von jedweder Harmonik abgelöste, frei improvisierte Linien ergänzen sich darauf zu einer kontrastreichen Mischung. Gehen die improvisierten Dialoge teils bis ins Klangerkundende und Geräuschhafte, gestalten die beiden in anderen Stücken grazilen Kammerjazz. Verschiedentlich verknüpfen sie folkloristische Melodien und Ideen mit den Rhythmen und Harmonien des Jazz. Diese zwei sind versiert darin, mit dezentem Sound und gerade so vielen Noten wie notwendig musikalisch Wesentliches mitzuteilen.