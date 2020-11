Billy Childs Acceptance (Mack Avenue/in-akustik)

Auf seinem zweiten Album für Mack Avenue ist der Pianist wieder mit der identischen Kernbesetzung zu hören, die ihn auch schon bei „Rebirth“ begleitete: Saxofonist Steve Wilson, Bassist Hans Glawischnig und Schlagzeuger Eric Harland. Als Gäste sind bei einigen Stücken die junge Flötistin Elena Pinderhughes, Percussionist Munyungo Jackson und Sängerin Alicia Olatuja dabei. Zeigt sich Childs in der ergreifenden Titelkomposition, bei der er durch ruhige, bisweilen auch mal expressive Klaviernoten den Verlust seiner Eltern verarbeitet, diesen akzeptiert, erst melancholisch dann optimistisch, so ist das anschließende „Leimert Park“ mit seiner vorwärtsstürmenden Stimmung komplett lebensfroh. Gewidmet hat er es übrigens Hancocks bahnbrechender Headhunters-Rhythmusgruppe. Deren ultrafunkiges Feeling wird in einer afrikanisch anmutenden Melodie wunderbar von Childs am Rhodes zusammen mit Harland und Glawischnig eingefangen. Danach geht es bei dem gesungenen „Do You Know My Name“ meditativ, doch bis zum Ende der Platte leider auch eher statisch, ohne eine hörbare Vision zu.