Bill Petry Close Your Eyes (Timezone)

Ein Albumtitel als kleine Anweisung, wie man das Album hören kann. Natürlich lässt sich „Close Your Eyes“, das Debüt des jungen Berliner Trompeters Bill Petry, so lesen. Ist die Musik der von Till Brönner produzierten Scheibe doch eine, die sich wunderbar mit geschlossenen Augen genießen lässt. Das butterweiche, sanfte Trompetenspiel des Bandleaders in den Dutzend bekannten Songs aus Pop und Jazz. Zusammen mit Pianist Christian von der Goltz, Bassist Olaf Casimir und Schlagzeuger Tobias Backhaus zeigt sich Petry hier als reifer, gefühlvoller Instrumentalist, der in erster Linie auf seinen Trompetenklang und die Veredelung der schönen Melodien der zumeist balladesken Stücke setzt. Komplizierte Improvisationen sucht man vergebens, dafür bekommt man Intimität und ein Füllhorn an Schönheit und Eleganz. Brönner schwärmt in höchsten Tönen von seinem jungen Kollegen und prophezeit ihm schon einmal eine große Zukunft. Damit dürfte er nicht ganz falsch liegen.