Bill Callahan & Bonnie 'Prince' Billy Blind Date Party (Drag City/Rough Trade)

Was für ein Projekt! 90 Minuten, 19 Songs. Aber Zeit war ja da. Im ersten Lockdown 2020 begannen zwei der Säulenheiligen der US-Folk-Szene damit, ein gemeinsames Projekt zu planen. Bill Callahan und Bonnie ‚Prince‘ Billy wählten also Lieblingssongs von Künstlern wie Lou Reed, Steely Dan oder Leonard Cohen aus und beauftragten Freunde damit, Musik einzuspielen. Anschließend wurde daheim finalisiert und mehrstimmiger Gesang geübt. Dass diese „Blind Date Party“ schräg werden würde, kann niemanden überraschen, der die Diskografie der beiden kennt. Dass zwei Drittel der Partysongs dann dermaßen gelingen würden, schon eher. Ein Iggy-Pop-Song wird zum Dub, ein alter Callahan-Song zum Grunge-Gitarren-Fest, selbst Billie Eilish werden neue Seiten abgewonnen. Mit dabei: Synthie-Rock, Psych-Folk, Autotune-Pop, Country-Gefiedel – und einmal wird auch gejodelt. Was für eine Party!