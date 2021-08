Berlin 21 Three! (Blackbird/Galileo MC)

Es mag Fügung sein, dass Berlin 21 (benannt nach dem früheren Postzustellcode von Moabit) nun tatsächlich im 21. Jahr des neuen Jahrtausends angekommen ist. Dass das dritte Album der Band den Titel „Three!“ trägt und diese sich dafür tatsächlich auf ein Trio reduziert hat, wirkt jedoch wie ein aus der Not geborener Befreiungsschlag. Nachdem die Vorgänger „Capital Letters“ (2014) und „Odds On“ (2016) noch mit einem Gitarristen eingespielt wurden, genießen Torsten Zwingenberger (Schlagzeug), Lionel Haas (Piano) und Martin Lillich (Bass) nun hörbar die Bewegungsfreiheit ihres neuen musikalischen Dreiecks. Auf einer audiophilen Klangreise zwischen Latin und Afro-Grooves, Soulbeat, Bebop, Balladen, Musettewalzern und Blues mischen sie unterschiedlichste Klangfarben und Rhythmen zu einem höchst bekömmlichen, leicht verdaulichen Klangmenü, dem man seine ganze Komplexität zu keiner Sekunde anmerkt. Ob Haas sein Fender Rhodes nicht vielleicht doch lieber in der Asservatenkammer stehen gelassen hätte, könnte man zwar hinterfragen. Aber derartige Marginalien sind klar der überschäumenden Spielfreude geschuldet, also verzeihlich.