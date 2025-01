Benjamin Lackner Spindrift (ECM/Universal)

Man kann Benjamin Lackners zweites Album für ECM auf ganz unterschiedliche Weise hören. Mit Saxofonist Mark Turner, Trompeter Mathias Eick, Bassistin Linda May Han Oh und Drummer Matthieu Chazarenc ist dem deutsch-amerikanischen Pianisten eine Suite von erhabener Schönheit gelungen. Fünf Musiker, die einander intensiv zuhören, um gemeinsame Wege, Ruhepunkte und Klimaxe herauszufinden. Diese Musik legt sich wie ein wärmender Mantel um die Erwartung des Ohres. Lackners Melodien sind auf Anhieb einnehmend, das zugewandte Miteinander der fünf Beteiligten ebenso magisch wie magnetisch. Doch je tiefer man sich auf die Stücke einlässt, desto mehr macht sich zumindest in einigen Tracks auch ein unterschwelliges Unbehagen bemerkbar. Benjamin Lackner ist ein feinsinniger Beobachter gesellschaftlicher Veränderungen, die ihm nicht immer nur gefallen müssen. „Spindrift“ beschreibt bei aller Schönheit keinen eskapistischen Ausnahmezustand, sondern erweist sich vielmehr als subtiler Kommentar zu der Zeit, in der die Musik entstand.