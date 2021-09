Barbara Lahr Kintsugi (Phazz-A-Delic/Al!ve)

Barbara Lahr ist eine der Stimmen von De-Phazz – und auch auf ihrem Soloalbum „Kintsugi“ wildert sie musikalisch in durchaus ähnlichen Gefilden. Textlich allerdings könne sie weiter kaum entfernt sein, denn sie vertont die großen Klassiker der amerikanischen und englischen Dichtung. Dreimal Emily Dickinson und je einmal William ­Blake, Henry Wadsworth Longfellow und William Carlos Williams. Erstaunlich, wie leichtfüßig und transparent das bei Lahr klingt. Das liegt natürlich vor allem an der Musik, die Lahr, abgesehen von den essenziellen Beiträgen des Gitarristen Bernhard Sperrfechter, allein am Sampler entworfen hat. Ihre Stimme, ab und an dezent bearbeitet, strahlt bei aller Lässigkeit und Warmherzigkeit eine klare und natürliche Autorität aus, die wunderbar mit den federleichten Rhythmen harmoniert. So schafft Lahr es, ehrwürdige Poesie in zurückhaltende und dennoch manchmal herrlich süffige Popsongs zu transportieren.