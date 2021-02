Axel Schlosser Quartet To Satchmo And Duke (Challenge/Bertus)

Louis Armstrong und Duke Ellington gehören zu den wichtigsten Figuren der frühen Jazzgeschichte. Kein Wunder, dass sie auch den Trompeter Axel Schlosser (hr-Bigband, L14, 16) gehörig inspiriert haben. Zusammen mit dem Pianisten Thilo Wagner, dem Bassisten Jean-Philippe Wadle und dem sehr subtilen Schlagzeuger Jean Paul Höchstädter hat er nun 17 Songs aus dem überreichen Katalog der beiden Ikonen neu interpretiert. Dabei hat er auch Raritäten ausfindig gemacht – Duke Ellingtons „The Shepherd“ oder „Big Butter And Egg Man“, das wohl nur Armstrong-Experten kennen –, hat aber auch den bekannten Evergreens neue Sichtweisen, durchaus auch in alten Stilen, abgetrotzt. Das Ganze kulminiert in Ellingtons „Portrait Of Louis Armstrong“, das beide Legenden zusammenführt und von dem Quartett nicht ehrfürchtig, sondern frisch und vital ins Hier und Jetzt geholt wird. Mehr als eine Geschichtsstunde.