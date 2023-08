Atrin Madani Where Are We Now? (Timezone)

„Where Are We Now?“, fragte David Bowie sich und uns kurz vor seinem Tod und sinnierte über Berlin und seine Zeit dort („Sitting in the Dschungel on Nürnberger Straße“). Dass der junge Sänger Atrin Madani es wagt, sich dieses Songs anzunehmen, spricht für eine ungeheure Chuzpe und ein großes Selbstvertrauen – aber Adani macht seine Sache gut und überführt den Song so auf eine allgemeingültigere Bedeutungsebene. Auch ansonsten hat Madani Songikonen im Repertoire: Harry Nilssons „Everybody’s Talkin‘“ (den Saufkumpan von John Lennon bezeichnet Madani allerdings seltsamerweise als „König des Country-Gesangs“; nichts lag Nilsson ferner) singt er lässig, „Brooklyn (Owes The Charmer Under Me)“ von Steely Dan macht er sich zu eigen und Gilbert O‘Sullivans „Alone Again (Naturally)“ hat höchstens Vonda Shepard noch besser gesungen. In Madanis Band spielen Koryphäen wie Schlagzeuger Tobias Backhaus – ein Meister der subtilen Klangsprache – und Pianist Christian von der Goltz und machen Madanis Debüt zu einer äußerst erlesenen Angelegenheit.