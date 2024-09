Aseo Friesacher Kaiju Project (Challenge/Bertus)

Der in Österreich geborene Pianist hat – sein Vorname verrät es – eine besondere und familiäre Beziehung zu Japan. Mit seinem Kaiju Project (und anderen seiner Formationen) schlägt Aseo Friesacher gerne Brücken zwischen Jazz und traditioneller japanischer Musik. Nach Japan klingen nicht nur die meisten Melodien auf diesem Album, aus Japan kommen auch zwei der Mitwirkenden. Die schöne Altstimme der Sängerin Waka Otsu wärmt die Musik mit wortlosem oder (japanischem) Textgesang und gefällt außerdem in einer Art Scat („Ringo Oiwake“). Die Flötistin Kana Fuefuki entfaltet ihren Klangzauber auf Shinobue, Shakuhachi und der europäischen Konzertflöte. Häufig starten die Stücke (vier sind von Friesacher selbst) mit einem meditativen Out-of-tempo-Klangbild. Im rhythmischen Teil ist dann Friesacher der Hauptsolist, der am Piano und E-Piano relaxt, aber mit Frische improvisiert, begleitet von Johannes Fend (Bass) und Joost Lijbaart (Schlagzeug). Ein wunderbar ausbalancierter, stimmungsvoller World Jazz, der nie langweilig wird.