Ark Noir See You On The Other Side (enja/edel)

Mit majestätischer Klangwucht kommt das Münchner Quintett Ark Noir auch auf seinem zweiten Album daher. Die dunkel zerklüfteten Klanglandschaften erinnern so manches Mal an das frühe Mahavishnu Orchestra, was vor allem an Sam Hylton an Fender Rhodes und Synthesizer liegt. Gitarrist Tilman Brandl und Saxofonist Moritz Stahl liefern sich epische Schlachten und der schwer pumpende, aber dennoch filigrane Rhythmus liegt in den Händen von E-Bassist Robin Jerner und Schlagzeuger Marco Dufner. Dass Ark Noir sich öfter mal von griechischer Mythologie inspirieren lassen, erscheint dabei nur folgerichtig, beschreiben sie in ihrer Musik doch eine apokalyptische Gegenwart voller Krisen und Umweltzerstörung. Sie senden jedoch auch Zeichen der Hoffnung aus – so ist das melodisch wunderschöne „O Captain My Captain“ der Kapitänin Carola Rackete gewidmet, die vor drei Jahren gegen erhebliche Widerstände über 50 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettete.