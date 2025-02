Arbor Arbor (PKmusik/pkmusik.bandcamp.com)

Das Debütalbum des Arbor-Quartetts von Michalis Tsiftis (Gitarre) und Yiannis Vagianos (Bass) mit dem Pianisten Yiannis Papadopoulos und dem Schlagzeuger Nick Thessalonikefs versammelt vier griechische Musiker zu einer vielschichtigen Jazzerzählung. Der Titel des in Athen aufgenommenen Albums „Arbor“ („Baum“) ist eine Anspielung auf die jährlichen verheerenden Waldbrände in Griechenland als Ausdruck der Klimakrise. So auch das Stück „Fundamental“ über die Folgen des westlichen Überflusses auf Kosten des globalen Südens. Im Zusammenspiel entwickelt das Quartett innerhalb dicht gewebter Kompositionen feine Texturen und komplexe Spannungsfelder. Wie in „Blues“ von Vagianos, auf dem sehr unerwartet seine tief gestrichenen Basslinien mit den Bluesriffs von Tsiftis kontrastieren. Macht Lust auf mehr.