Anteloper Pink Dolphins (International Anthem/Indigo)

Ein Anteloper ist eine Mischung aus einer Antilope und einem Eindringling („interloper“), witzelte die Trompeterin Jaimie Branch über ihr Duo mit dem Schlagzeuger und Elektroniker Jason Nazary. Die wüste Mischung aus Drumming, Elektronik – als Vorbilder nannten die beiden unter anderen Autechre, Mouse on Mars, Sun Ra und J Dilla – und den schlierigen Improvisationen von Branch treibt auch auf dem neuen Album „Pink Dolphins“ wuchernde Blüten hervor, die sich aus HipHop-Beats, Noise und einer wilden Überwältigungsästhetik speisen. Das Cover, das Branch in Zusammenarbeit mit dem Tortoise-Musiker John Herndon gestaltet hat, schmerzt durch seine übertriebene Farbigkeit etwas in den Augen. Ein weiterer Tortoise-Musiker hat auf dem Produzentenstuhl Platz genommen: Jeff Parker, der dem Klang und der Chemie des Duos Einzigartigkeit bescheinigt, hat dem psychedelischen Zauber von Anteloper seine Ruppigkeit bewahrt.