Das Quintett der jungen Grazer Saxofonistin Anna Keller umfasst Musiker aus vier verschiedenen Ländern. Mit dem Gitarristen Tomáa Luka teilt Keller sich die meisten Soloparts, die Rhythmusgruppe ist eine tight swingende Einheit, die Kellers Originale und eine Fassung von JJ Cales „Cajun Moon“ mit viel Drive und Schwung versieht. Die Band existiert erst seit knapp zwei Jahren und hat doch schon eine gemeinsame Sprache gefunden, die traditionsgesättigt klingt, dabei aber zupackend agiert. Besonders Up-Tempo-Stücke wie das saftig auftrumpfende „Can’t Find The Right Words To Say“ haben einen Biss, der einen schnell vergessen lässt, dass hier das Rad wirklich nicht neu erfunden wird. Und Cales alten Gassenhauer lädt das Annamerika Quintet mit jeder Menge aktueller Energie auf, inklusive eines rasanten und elektrisierenden Gitarrensolos, bei dem man den Schmutz unter Lukas Fingernägeln zu hören meint.