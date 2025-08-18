Anna Sophia Defant s:e Unit/Membran

Auf ihrem neuen Album „s:e“ geht die in Saalfelden geborene, österreichische Pianistin Anna Sophia Defant einen Schritt weiter. Es ist das Debütalbum des neuen Quartetts von Defant, die sich innerhalb ihrer klassischen Klavierausbildung besonders für Neue Musik interessierte. Über die Freiräume der experimentellen Klassik im Bereich Notation und Komposition tauchte sie immer weiter in die Improvisation ein, wo sie in kammermusikalischen Strukturen Klangräume vertieft. Nach einem Workshop mit dem Schlagzeuger Christian Lillinger habe sie über den strukturellen Aufbau von Improvisation nachgedacht, den sie in ihrer neuen Besetzung umgesetzt hat. Mit Kenji Herbert an der Gitarre, Jakob Gnigler am Saxofon und Michael Prowaznik am Schlagzeug geht sie weit hinein in kollektive Klangcluster, wobei sie selbst vor allem im Hintergrund die Basis bildet.