Angelica Sanchez & Chad Taylor A Monster Is Just An Animal You Haven't Met Yet (Intakt/Harmonia Mundi)

Die Pianistin Angelica Sanchez (jüngst mit einem Nonettalbum hervorgetreten) und der Schlagzeuger Chad Taylor (auf weit über 100 Alben zu hören) begegnen sich seit Jahren in verschiedenen Formationen. Nun also ihre erste Duoaufnahme, entstanden Anfang 2023 in Brooklyn. Alle zehn Stücke sind frei improvisierte Zwiegespräche – entsprechend abstrakt lesen sich die Liner Notes von Brandon Ross. Sanchez und Taylor duettieren hier quasi kinetisch, in einem dynamisch differenzierten Mit- und Gegeneinander. Die Pianistin entwickelt eine immer wieder andere gestisch-tonale Logik, der Drummer interagiert mit einer geradezu orchestralen Vielseitigkeit. Zweifellos hat die Art, wie beide phrasieren, viel Jazzgeschichte aufgesogen. Ihre Duosprache sei „halb Jazz, halb Telepathie“, schreibt der Kritiker Glenn Astarita. In Track 3 gibt es auch einmal ein Timing (das Stück heißt daher „Holding Presence In Time“), in Track 10 einen Klavierbassrhythmus und im Titelstück wechselt Taylor aufs Daumenklavier (Kalimba). Spannende Momente – man muss nur bereit sein, sich darauf einzulassen.