Andy Herrmann Trio My Secret Love (Unit/Membran)

Der Münchner Pianist Andy Herrmann kann immer wieder die Großen seines Fachs für sich begeistern. Auf seinem letzten Album hatte er unter anderen Henning Sieverts und Tom Rainey an seiner Seite, diesmal sitzt Jorge Rossy am Schlagzeug und den Bass spielt Arne Huber. Nachdem Herrmann in der Vergangenheit vornehmlich Eigenkompositionen vorgestellt hat, widmet er sich auf seiner neuen CD ausschließlich den Klassikern des „Great American Songbook“. Mit „Come Rain Or Come Shine“ wird das Album auf einer munteren Note eröffnet, mit „My Foolish Heart“ findet es seinen klassischen Abschluss. Dazwischen plündert Herrmann das Songbook mit acht weiteren Einträgen, und das tut er einfallsreich und quicklebendig. Ist aber auch kein Wunder bei diesen Sidemen, insbesondere Rossy lädt Gene de Pauls „Star Eyes“ rhythmisch vertrackt auf und lässt sich in „Just One Of Those Things“ zu kurzen, aber dennoch fulminanten Soli hinreißen.