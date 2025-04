Andreas Schaerer Anthem For No-Man's Land (ACT/edel)

Sein neues Album hat Andreas Schaerer mit seinem Quartett eingespielt, zu dem der Schlagzeuger Lucas Niggli, der Gitarrist Kalle Kalima und der Akkordeonist Luciano Biondini gehören – entstanden übrigens aus seiner Duoarbeit mit Niggli. „Anthem For No-Man’s Land“ ist das zweite Werk, der Erstling „A Novel Of Anomaly“ war höchst erfolgreich, sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum. Auf dem neuen Album nutzt Schaerer eine Sprache, die es nicht gibt – also ein noch freieres Experiment, als es sein Hantieren mit imaginärem Englisch oder Italienisch bereits gewesen ist. Dazu passt die Musik, die sich auch nicht so recht verorten lässt – sie schwebt irgendwo zwischen Prog-Rock, Jazz, Tango, westafrikanischen oder alpinen Klängen. Das Niemandsland klingt auf jeden Fall aufregend und beim Versuch, es zu kaufen, dürfte sich selbst Donald Trump die Zähne ausbeißen.