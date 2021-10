Andreas Hinterseher Stay Away And Play! (Fine Music/Edel)

Jeder Künstler entwickelt seine eigene Strategie im Umgang mit der brutalen, monatelangen Coronazwangspause. Die einen begegnen ihr lethargisch, andere wählen den larmoyanten oder trotzig-querdenkenden Weg. Manche gießen den Frust auch in Kreativität, wie Andreas Hinterseher, im „normalen“ Leben als Akkordeonist tragende Säule der Vielspieler von Quadro Nuevo. Als im März 2020 urplötzlich alles stillstand, zog sich Hinterseher in sein Studio im heimischen Fischbachau zurück und gründete eine Band, in der er alle Instrumente selber spielte. In dieser Zeitblase entstanden zwölf Titel vom intimen Duo Akkordeon-Trompete bis zur großen Latin-Bigband, vom Piazzolla-inspirierten Tango bis zu wehmütigen Sehnsuchtsliedern nach dem Meer. Erinnerungen an bessere Tage, hilf- und lehrreich, vor allem, weil dank digitaler Kontakte Freunde wie der Latino-Sänger Mateo Stoneman, Enrique Lazaga, Mitglied des Buena Vis­ta Social Club, die kasachische Vokalistin Helena Goldt, die Geigerinnen Katie Barlas und Tanja Conrad oder Chrisa Lazariotou, mit der griechischen Laute, der Lavta, hinzukamen. Spannend, bewegend und kurzweilig.