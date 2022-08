Alex Hitchcock Dream Band (Fresh Sound New Talent/FMS)

Gleich 15 Musiker von beiden Seiten des Atlantiks hat der Londoner Tenorsaxofonist Alex Hitchcock für sein zweites Album bei Fresh Sound New Talent aus Barcelona um sich geschart. Eine echte „Dream Band“ für ihn, was sich schon im gleichnamigen Albumtitel widerspiegelt. Da sind Cracks wie Saxofonist Chris Cheek oder Schlagzeuger Jason Brown aus New York dabei, aber auch die Jazz-FM-Sängerin des Jahres, Cherise Adams Burnett aus London, oder die Cellistin und Sängerin Midori Jaeger. In unterschiedlichen Konstellationen wurden die zwölf Stücke an drei Tagen eingespielt. Und Hitchcock entpuppt sich hier durchgehend als markanter Saxofonist und ebenso als veritabler Komponist von zeitlosen Jazzstücken, in denen sich klassische und zeitgemäße Einflüsse miteinander verbinden, die melodisch einiges zu bieten haben und Bebop ebenso wie Hardbop auch mal modern auszuleuchten verstehen.