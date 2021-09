Aki Takase & Daniel Erdmann Isn't It Romantic? (BMC/Galileo MC)

Die japanische Berlinerin und der im französischen Reims lebende Saxofonist haben auch während des Lockdowns die Schotten nicht dichtgemacht: In regelmäßigen Videokonferenzen intensivierten Aki Takase und Daniel Erdmann die Arbeit an ihrem Duoprojekt, bis sie sich schließlich in echt treffen konnten, in einem Budapester Studio. Mit einem Dutzend eigener Kompositionen servieren Takase und Erdmann nun das Ergebnis, einen von musikalischem Witz geprägten und unbändiger Lust am Experiment überquellenden Dialog, der gänzlich souverän aus einem unermesslichen Fundus schöpft. Sie streifen durch impressionistisch angehauchte Melodien, brüchige Balladen und brachiale Beats, scheppern mit Monk’schem Schalk durch Stride, Swing und andere klassische Stile des Jazz, hauen mächtige Cluster heraus, kokettieren mit folkigen Tänzchen und unterhalten sich dabei so vertraut miteinander wie altvertraute Kumpels, die sich auch mal auf die Schippe nehmen. Neben den Eigengewächsen präsentiert das Duo übrigens einen alten Heuler aus den 1930er-Jahren als Albumtitel dieser überaus audiophilen Aufnahme. Ist das nun romantisch?