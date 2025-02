Adam Bałdych Portraits (ACT/edel)

Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung lebt in Polen wahrscheinlich nachhaltiger weiter als in irgendeinem anderen europäischen Land. Das kollektive Trauma wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Frage ist nur immer, was man daraus macht. Der polnische Geiger Adam Bałdych wurde 41 Jahre nach Beendigung des Grauens geboren, doch für sein neues Album „Portraits“ ließ er sich von Schicksalen aus jener Zeit inspirieren. Das Ergebnis ist das bislang persönlichste und ergreifendste Statement des Polen. Nie zuvor machte er so viele Zwischentöne hörbar, setzte er so wenig auf seine exorbitante Virtuosität, sondern auf den unverstellten Fundus seiner Emotionen und Erinnerungen. „Portraits“ ist aber nur bedingt eine Erzählung über die Vergangenheit. Es ist kein Zufall, dass diese Platte gerade jetzt erscheint, in Zeiten, in denen immer neue Brandherde aufbrechen und uns Kriege immer näher auf den Pelz rücken. Die Welt ist im Umbruch und Bałdych macht uns mit der Bildsprache seines neuen Quintetts ein eindringliches Angebot zum friedlichen Miteinander.