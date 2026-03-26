8 Octopi Frail Boat Berthold/Cargo

Geprägt wird der Sound von 8 Octopi (der Bandname stammt aus einem Roman von Salman Rushdie) von Sängerin Patricija Skof und Flötist Ben Zahler, die weiteren Instrumente sind Klavier und Kontrabass, ein Schlagzeug gibt es nicht. Das sorgt dafür, dass die Songs auf „Frail Boat“ so federleicht und nach einer Mischung aus Pop und Modern Jazz klingen. Die Stücke stammen alle aus der Feder von Zahler, die Texte schreibt er auch. Er beherrscht die hohe Kunst, Anspruchsvolles leicht erscheinen zu lassen, genau wie Skof auch (auf dem ersten Album hatte noch Isabelle Ritter gesungen). Dabei arbeitet die Band aus der Schweiz nicht ohne Vorbilder, „Chet Contrails“ ist zum Beispiel eine Hommage an den Trompeter und Sänger Chet Baker. Zum Geldverdienen arbeitet Zahler übrigens als IT-Spezialist. Der Job hat erheblich zum bissig-ironischen Text von „Money Matters“ beigetragen.