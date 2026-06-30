Nordische Botschaften: The Sound of Courage

Mari BoineGleichberechtigung ist ein Ideal, das in den skandinavischen Ländern hochgehalten wird. Es ist also nicht von ungefähr, dass gerade die Nordischen Botschaften in Berlin eine multimediale Ausstellung zeigen, bei der es um Gleichstellung in der Musikbranche geht. „The Sound of Courage“ stellt die Frage, ob Einkommenssituationen, Auftrittsmöglichkeiten und Besetzung von Jobs in Führungspositionen in dieser Branche ausgewogen sind und tut dies sowohl in Bild und Video als auch mit Audiomaterial.

Zum Zuge kommen Künstlerinnen, unter ihnen auch etliche namhafte Vertreterinnen der nordischen Roots Music, die in ihrer Arbeit die noch vorherrschenden Missstände sicht- und hörbar machen. Sie kommen aus allen fünf Ländern Skandinaviens und gehören teils auch den indigenen Minderheiten und autonomen Regionen an. So ist Musik als Instrument gesellschaftlicher Veränderung in Beiträgen von Ane Brun, AySay, Björk, Laufey, Mari Boine und Sofia Jannok zu hören, des Weiteren von AURORA, Fever Ray, Girl in Red, Hildur Guðnadóttir, Tarja Turunen und Zara Larsson. Zu erleben ist die Ausstellung vom 10. Juli bis 4. Oktober.

Weiterführende Links

„The Sound of Courage”