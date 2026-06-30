Krefeld: Jazz an einem Sommerabend

James Brandon LewisSeit 41 Jahren veranstaltet der Jazzklub Krefeld sein sommerliches Open-Air-Konzert Jazz an einem Sommerabend vor der imposanten Kulisse der Burg Linn, dieses Jahr am 11. Juli 2026. Die Vorburg bietet dort 400 Sitzplätze unter einem Zeltdach und ebenso viele Plätze auf der Rasenfläche, Cateringstände haben ein reichhaltiges Angebot für die Gäste, bei kühlen Temperaturen hilft eine mitgebrachte Jacke. Das Publikum kommt jedes Jahr aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Krefeld, um sich bei Jazz an einem Sommerabend von lokalen Acts und von nationalen und internationalen Größen unterhalten zu lassen. Louis Sclavis, Vijay Iyer oder Marilyn Mazur kamen ebenso irgendwann nach Krefeld wie der Kölner Bassist Sebastian Gramss oder das Quintett Trio Horst Hansen mit einem Heimspiel bei diesem Festival auf der Burg Linn.

Auch für dieses Jahr haben sich die Programmverantwortlichen vom Jazzklub Krefeld wieder ein spannendes Programm überlegt. Den Anfang macht das JugendJazzOrchester NRW unter der Leitung von Stephan Schultze und Florian Raepke, die auch für das Repertoire in Krefeld verantwortlich zeichnen. Weiter geht es mit dem Trio des Kölner Pianisten Pablo Held, das dieses Jahr seinen 20. Geburtstag feiert (und der Pianist seinen 40.) und deshalb die britische Trompeterin Alexandra Ridout und die polnische Saxofonistin Marta Wajdzik als Gäste in Krefeld dabei hat. Den Schlusspunkt setzt das Quartett des US-Saxofonisten James Brandon Lewis mit einem Konzert voller harmonischer Dichte, melodischer Rasanz und rhythmischer Prägnanz.

Weiterführende Links

Jazz an einem Sommerabend