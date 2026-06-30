7: JazzChurFestival

Robert Lucaciu & Evi Filippou„Wo Musik etwas riskiert“: So lautet das Motto des siebten JazzChurFestivals vom 2. bis 6. September 2026 in der Hauptstadt des schweizerischen Kantons Graubünden, Chur. Man muss Jazz nicht verstehen, um ihn fühlen zu können. Vielmehr geht es um das Kribbeln im Bauch, wenn ein Solo so sehr emotionalisiert, dass man vor der Bühne den Atem anhält. Davon sind jedenfalls die drei Kurator:innen des diesjährigen Programms, Anna Bläsi, Luca Sisera und Rolf Caflisch, überzeugt und haben wieder ein Programm zusammengestellt, in dem arrivierte Stimmen auf junge Talente treffen und internationale Künstler:innen auf Augenhöhe Schweizer Acts begegnen.

Das Quintett der Pianistin Manon Mullener und das Quartett des Saxofonisten Nicolas Masson zum Beispiel, oder das Trio des deutschen Bassisten Nils Kugelmann, das Duo Evi Filippou und Robert Lucaciu aus Griechenland und Deutschland, das Trio Enemy aus Großbritannien, Pilgrim des Schweizer Saxofonisten Christoph Irniger oder das Sheen Trio um die iranische, in Osnabrück lebende Klarinettistin Shabnam Parvaresh: Sie alle stehen für eine aktuelle Musik, die stilistisch entgrenzt ist und sich ästhetisch vielfältig gibt. Zudem setzt JazzChur auf Awareness und Nachhaltigkeit: Ein sicheres Festivalumfeld ist ebenso wichtig wie eine ressourcen-schonende Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Konzerten.

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