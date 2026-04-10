Rostock: See More Jazz

Lars Danielsson LibrettoZum 19. Mal findet von 14. bis 16. August in Rostock das See More Jazz Festival statt. Mit ihrem Programm setzten die künstlerischen Leiter Andreas Martens und René Geschke einmal mehr auf eine Mischung aus internationalen Größen und lokalen Talenten. So beginnt das Festival mit einem Konzert des Rostocker Nico Cleemann Trio im Zoologischen Garten, gefolgt von einem verheißungsvollen Auftritt des schwedischen Kontrabassisten Lars Danielsson, der in Quartettbesetzung die Musik seines aktuellen Albums „Echomyr“ (ACT/edel) zur Aufführung bringt. Den geheimnisvollen Namen beschreibt Danielsson als „eine Eigenkreation“ und erläutert: „Echo beschreibt ein weites Feld von Klang, Myr ist ein altes nordisches Wort für ‚Moor‘. Klang aus den Tiefen der Erde, aus dem tiefsten Inneren.“ Den Abend beschließt die Schweizer Band Mr. Vertigo um den Gitarristen Ursus Bachthaler. Besetzt mit zwei Schlagzeugern verspricht das Quintett „Power-Groovemusik mit der Smartness des Jazz, der Melancholie des Indie-Rocks und der Leichtigkeit des Pops.“

Das Sonnabendprogramm bietet interessante Rhythmus- und Personalkombinationen: zunächst das israelisch-kubanische Duo Heavy Drops des Kontrabassisten Adam Ben Ezra und des Schlagzeugers Michael Olivera, gefolgt von einer Kollaboration der siebenköpfigen Jazzanova-Live-Band mit dem nigerianischen Sänger Wayne Snow. Das Festival endet am Sonntag traditionsgemäß mit einem Klavierkonzert. In der Kunsthalle spielt am Vormittag die in Berlin lebende, mongolische Pianisten Shuteen Erdenebaatar, die 2023 mit ihrem Album „Rising Sun“ (PIAS/Motema) aufhorchen ließ. Nun präsentiert sie zum Finale Musik aus ihrem neuen Solo-Programm „Between Light“.

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