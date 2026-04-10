Jazzpreis Brandenburg: Andreas Willers

Andreas WillersDer jährlich von der Jazzwerkstatt Peitz verliehene und mit 3.000 Euro dotierte Jazzpreis Brandenburg geht 2026 an Andreas Willers. Der 1957 in Rendsburg geborene Gitarrist studierte am Guitar Institute of Technology in Los Angeles sowie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, zudem ließ er sich in Meisterklassen zum Beispiel von John Abercrombie unterrichten. Sein erstes Solo-Album „Hier & Als Auch“ wurde 1981 auf FMP veröffentlicht. Nach seinem Umzug nach West-Berlin gründete er mit dem Saxofonisten Gebhard Ullman. die Formationen Out To Lunch und Minimal Kids. Von 1991 bis 1996 unterrichtete er an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Kurz darauf erschien das Debütalbum „Blue Collar“ (JazzHausMusik) seines Trios mit Horst Nonnenmacher (Bass) und Michael Griener (Schlagzeug), das fortan unter diesem Namen auch zu Quintettstärke heranwuchs. Im Laufe seiner mehr als 40-jährigen Karriere spielte Willers mit internationalen Künstlern wie Trilok Gurtu, Paul Bley und Marvin „Smitty“ Smith und einem Who is Who der deutschen Szene. Seine Diskografie umfasst mehr als 50 Veröffentlichungen, darunter auch Tribute-Alben für die Gitarrengötter Jimi Hendrix, sowie Derek Bailey und Eric Clapton.

Zur Preisverleihung heißt es in der Presserklärung: „Willers’ künstlerisches Profil zeichnet sich durch eine außergewöhnliche stilistische Bandbreite aus, die von Jazz, Blues und Rock bis hin zu Neuer Musik und freier Improvisation reicht. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Verbindung von Improvisation und Neuer Musik, der er sich sowohl als Interpret als auch als Komponist widmet. Sein Spiel verbindet ausgeprägtes Formbewusstsein mit klanglicher Experimentierfreude und einer starken individuellen Ausdruckskraft.“ Die Preisverleihung findet am 16. August im Rahmen der Jazzwerkstatt Peitz statt, gefolgt von einem Preisträgerkonzert im Peitzer Hüttenwerk: Unter dem Hendrix’schen Motto „Have You Ever Been Experienced?“ tritt Willers mit Amy Green (Stimme), Rieko Okuda (Piano), Jan Roder (Kontrabass) und Christian Marien (Schlagzeug) auf.

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