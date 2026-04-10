Hof: Jazz Nights 2026

Vincent Meissner TrioIm bayerischen Hof beginnen am 16. April die Jazz Nights, ein zweiwöchiges Festival, das sich als „lebendiges Forum für internationalen Jazz, kulturellen Austausch und musikalische Bildung“ versteht. Den Auftakt bestreitet das Trio des jungen Pianisten Vincent Meissner, das im letzten Jahr sein zweites Album „Eigengrau“ (ACT/edel) veröffentlichte. Mit dem Jah Trio steht tags darauf ein weiteres Piano-Trio auf der Bühne der Bürgergesellschaft Hof, und zwar als Teil des zweitägigen Programmschwerpunkt „Jazz auf Polnisch“, ausgerichtet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Jazz Pop Polsku. Diese präsentiert im Rahmen ihrer „Around The World“-Tour am Samstag einen gleichnamigen Film und einen dazugehörigen Roundtable, sowie am Abend zwei Konzerte: Auch das Jakub Olejnik Trio besteht aus Piano, Bass und Schlagzeug, ist aber nach dem Kontrabassisten benannt. So ungewöhnlich wie seine Besetzung sind auch die Kompositionen des jungen Tomasz Chyla Quintett. Es gilt als eines der spannendsten, aktuellen Projekte aus Polen, sein Sound wird zwischen King Crimson und Black MIDI beschrieben.

Nach einer Verschnaufpause beginnt der zweite Programmblock der Jazz Nights am 23. April mit dem Konzert des niederländischen Duos UMAX (kurz für Utrecht Musical Axperiments), bestehend aus Edwin Berg (Piano) und Jean-Clair de Ruwe (Schlagzeug), die gemeinsam die Grenzen zwischen Jazz und Klassik erschüttern. Der Rest des Wochenendes steht im Zeichen eines zweitägigen Bigband-Workshops, eine Kooperation des Festivals mit Hofer Musik- und Oberschulen und der Karin-Schöpf-Stiftung, die mit einem Abschlusskonzert am Sonnabend ihren Höhepunkt findet. Der Hofer Jazznachwuchs trifft dabei auf die als „Special Guest“ gelistete Lehrer-Bigband, gegründet vor 33 Jahren von Joe Viera und nun unter der Leitung von Felice Civitareale. Das Festivalfinale selbst fällt am 30. April auf den „International Jazz Day“ und wird als offizieller Bestandteil desselben im Festsaal der Freiheitshalle Hof zelebriert: mit einem Konzert des mexikanischen Schlagzeugers und Bandleaders Tico Sandoval & His Salsa Latin Orchestra, bestehend aus Musiker/-innen aus Kuba, Deutschland, Ecuador, Kolumbien, der Dominikanischen Republik und Mexiko.

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