Duisburg: Eigenzeit – Musik von Jetzt

Bijayini SatpathyZum sechsten Mal veranstalten die Duisburger Philharmoniker das Festival Eigenzeit – Musik von Jetzt und laden in dieser Ausgabe vom 30. April bis 22. Mai Musikerinnen und Musiker aus Indien ein. Inspirieren ließen sich die Kuratoren dabei vom „tiefen Geist kultureller und künstlerischer Synthese“ des Literaturnobelpreisträgers Rabindranath Tagore. So präsentiert Kamalini Mukherji als führende Interpretin der Lieder des Dichters eine „Tagore Song Night“, nachdem Bijayini Satpathy mit einem Abend eröffnet hat, der den indischen Odissi-Tanz in den Mittelpunkt stellt. Eine Synthese aus der klassischen Musik Indiens und Europas erproben die Duisburger Philharmoniker mit der führenden Violinistin der südindischen Musik, Kala Ramnath.

Die Tradition der Wandermusiker aus dem Osten ist mit Parvathy Baul vertreten. Eine Hommage an Ravi Shankar integrieren Tabla-Meister und Komponist Bickram Ghosh und der südindische Trommelmeister Patri Satish Kumar in ihr Programm. Nochmals ist Tagores Musik Thema, wenn der israelische Mandolinist Avi Avital mit dem Aris Quartett zusammenspannt. Ergänzt werden die Konzerte durch Film-Screenings von Regisseuren verschiedener Generationen, etwa vom Klassiker Satyajit Ray und der jungen Filmemacherin Payal Kapadia. Installationen und Kulinarik runden das Festival ab.

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Eigenzeit – Musik von Jetzt