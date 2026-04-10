Bill Laswell: Crowdfunding

Bill LaswellBill Laswell geht es nicht gut. Der Bassist und Produzent kämpft seit einigen Jahren mit schweren Gesundheitsproblemen und entsprechend hohen Krankenhaus- und Arzneikosten. Sein Zustand macht es ihm unmöglich, kontinuierlich zu arbeiten. So musste er die letzten drei Painkiller-Alben unter Schmerzen vom Krankenbett aus einspielen. Bereits 2023 wurde in seinem Namen eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die vor allem zur Erhaltung seines von der Kündigung bedrohten Studios in Orange, New Jersey, dienen sollte. Nun wurde vom ausrichtenden Orange Music Collective angesichts eines weiteren Krankenhausaufenthaltes ein erneuter Spendenaufruf auf Gofundme gestartet.

„Bill befindet sich noch in der Genesungsphase, und obwohl wir an seine Besserung glauben, dauert es viel länger als erhofft“, heißt es in der Projektbeschreibung: „Er benötigt weiterhin regelmäßige medizinische Versorgung, Unterstützung bei den Lebenshaltungskosten und tägliche Pflege. Dinge, die die meisten Menschen für selbstverständlich halten – Miete, Telefon, Medikamente – sind für ihn zu ständigen Herausforderungen geworden. Obwohl er noch arbeitet, wann immer es ihm möglich ist, schränkt ihn sein Zustand stark ein. Frühere Spendenaktionen halfen ihm, kritische Momente zu überstehen – Krankenhausaufenthalte, Studiokrisen und Einkommensverluste während der Pandemie. Doch diese Aktionen sind nun überholt, und Bill benötigt weiterhin regelmäßige Unterstützung, um jeden Monat seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.“

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Gofundme-Kampagne